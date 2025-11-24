نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات إسعاف مجهزة أمام لجان انتخابات النواب في التجمع الخامس لتقديم الدعم الطبي العاجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت اللجان الانتخابية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة صباح اليوم، تواجدًا مكثفًا لسيارات الإسعاف المصرية أمام مقار الاقتراع، في إطار خطة الاستعدادات لتأمين المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 وتقديم الدعم الطبي الفوري للناخبين عند الحاجة.

وأكدت هيئة الإسعاف أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ وتقديم الرعاية الصحية اللازمة في محيط اللجان الانتخابية، بما يضمن سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة.

تفاصيل المرحلة الثانية من الانتخابات

تجرى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة اقتراع فرعية، ويتنافس فيها 1316 مرشحًا بالنظام الفردي، إضافة إلى قائمة واحدة تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر في دائرتين.

وتشمل المحافظات: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، وشمال سيناء.

مواعيد الاقتراع ونظام العمل باللجان

تستمر عملية الاقتراع على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً، مع ساعة راحة من 3 إلى 4 عصرًا.

وتعمل سيارات الإسعاف في تواجد دائم أمام اللجان لضمان تقديم الدعم الطبي الفوري لكل ناخب يحتاج إليه، مع تيسير حركة الدخول والخروج ضمن الإجراءات التنظيمية المتبعة.

رسالة الأمان والتنظيم

يعكس تواجد سيارات الإسعاف اهتمام السلطات بتوفير بيئة آمنة وصحية للناخبين، مما يعزز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية ويشجع على مشاركة واسعة ومسؤولة في الاستحقاق الدستوري.