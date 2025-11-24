نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقبال كثيف من الشباب والفتيات أمام لجنة مدرسة قصر الدوبارة في انتخابات النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت لجنة مدرسة قصر الدوبارة صباح اليوم الاثنين، إقبالًا كبيرًا من الشباب والفتيات للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث حرص الناخبون على التواجد منذ افتتاح اللجان لضمان ممارسة حقهم الدستوري.

تفاصيل المرحلة الثانية من الانتخابات

تجرى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في 13 محافظة تشمل القاهرة والقليوبية والدقهلية والغربية والمنوفية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء وشمال سيناء، بإجمالي 73 دائرة انتخابية و5287 لجنة اقتراع فرعية.

ويتنافس 1316 مرشحًا بالنظام الفردي، إضافة إلى قائمة واحدة تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر في دائرتين، أحدهما بعدد 40 مرشحًا والأخرى بعدد 102 مرشحًا، فيما خصصت 142 مقعدًا لنظام القائمة.

مواعيد الاقتراع ونظام العمل باللجان

تستمر عملية الاقتراع على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، مع ساعة راحة واحدة من الثالثة إلى الرابعة عصرًا.

وتشهد اللجان تنظيمًا دقيقًا لضمان انسيابية دخول وخروج الناخبين، خاصة مع الإقبال الملحوظ من الشباب والفتيات.

تعكس المشاركة الشبابية

يشكل تواجد الشباب والفتيات أمام اللجان رسالة قوية عن وعي الجيل الجديد بأهمية المشاركة السياسية، وتأكيدًا على ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في اختيار ممثليهم في البرلمان.