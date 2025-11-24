نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يلتقي نائبة رئيس جمهورية غانا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الاثنين، بالسيدة نانا أوبوكو، نائب رئيس جمهورية غانا، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وتبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والقارية.

أكد الوزير عبد العاطي على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تستند على مبادئ الاحترام المتبادل والتعاون وتحقيق المصلحة المشتركة، مشيداً بالزخم الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية والتنسيق المتبادل على المستويين السياسي والاقتصادي، وهو ما انعكس في الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين.

كما شدد وزير الخارجية على أهمية زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين، مؤكداً أهمية استغلال الإمكانات الكبيرة للشركات المصرية وإفساح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ الخطط التنموية الوطنية في غانا، خاصة في مجالات البنية التحتية والسدود والطاقة والتعليم والزراعة.

في سياق متصل، أشار الوزير عبد العاطي إلى ضرورة تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ودعم دول منطقة الساحل، حيث استعرض الوزير عبد العاطي البرامج والمبادرات التي تنفذها مصر عبر الأزهر الشريف ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، بالإضافة إلى المنح التعليمية والتدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لبناء القدرات في مجالات التعليم الفني وتدريب الكوادر الأفريقية.

كما شهد اللقاء تبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع في القارة الأفريقية وجهود إرساء الاستقرار والأمن وتحقيق التنمية، واتفقا على مواصلة التنسيق لتحقيق المصالح المشتركة.