أخبار اليمن : 5 علامات مبكرة لسرطان المعدة

5 علامات مبكرة لسرطان المعدةيعد سرطان المعدة واحدًا من أكثر أنواع السرطان انتشارًا في العالم، لكنه أيضًا من أكثرها صعوبة في التشخيص المبكر؛ لأن أعراضه في بدايته تتشابه بدرجة كبيرة مع اضطرابات الهضم العادية، وبينما قد يخلط الكثيرون بين علامات المرض وأعراض بسيطة مثل حموضة المعدة أو الانتفاخ، يحذر الأطباء من وجود إشارات خفية قد تشير إلى ورم في مراحله الأولى وهي إشارات يجب عدم تجاهلها مطلقًا، خاصة إذا تكررت أو استمرت لفترة طويلة.

في هذا التقرير، نتعرف على 5 علامات تحذيرية مبكرة لسرطان المعدة قد تبدو غامضة، وفقا لموقع تايمز ناو.

1. الشعور بالشبع بعد تناول كمية صغيرة من الطعام

إذا لاحظت الشعور بالامتلاء سريعًا بعد تناول وجبة صغيرة جدًا، أو الإحساس بالشبع طوال الوقت، فقد يكون الأمر مرتبطًا بقدرة المعدة على التمدد.

الأطباء يوضحون أن وجود ورم في بطانة المعدة يمكن أن يقلل من مساحة استيعاب الطعام، مما يؤدي إلى الامتلاء السريع.ورغم أن هذا العرض قد يظهر أيضًا مع مشاكل مثل التوتر أو التهاب المعدة، إلا أن استمراره أو ترافقه مع فقدان وزن غير مبرر أو ألم بالبطن يستدعي زيارة الطبيب فورًا.

2. الانتفاخ المستمر أو الشعور بالضغط داخل البطن

الانتفاخ المفاجئ أو المتكرر أحد أكثر الأعراض التي يتم تجاهلها، لكن الخبراء يحذرون من أنه قد يكون إشارة مبكرة إلى تصلّب جدار المعدة بفعل نمو الخلايا السرطانية.

هذا التصلّب يُضعف قدرة المعدة على التمدد، فيسبب:

- ضيقًا مستمرًا

- شعورًا بالامتلاءانتفاخًا واضحًا قد يجعل البطن تبدو أكبر من المعتاد.

ورغم أن الانتفاخ قد يرتبط باضطرابات بسيطة مثل القولون العصبي، فإن استمراره أو تزايده تدريجيًا يتطلب تقييمًا طبيًا.

3. الغثيان والقيء غير المبررين

الغثيان العابر أمر طبيعي، لكن الغثيان أو القيء المتكرر بدون سبب واضح يعتبر من العلامات المبكرة التي تستوجب الحذر.

عندما ينمو الورم في الجزء السفلي من المعدة، قد يُعيق مرور الطعام إلى الأمعاء، مما يؤدي إلى:

- غثيان مستمر

- قيء متكررأحيانًا قيء يحتوي على طعام لم يُهضم>

وإذا ترافق الغثيان مع أعراض مثل حرقة المعدة أو الشعور بالشبع السريع، فإن الأمر يستوجب فحصًا عاجلًا.

4. براز داكن جدًا أو قطراني اللون

اللون الداكن جدًا للبراز، أو ما يُعرف طبيًا بـ “ميلينا”، قد يشير إلى وجود نزيف داخلي يحدث عند بطانة المعدة.

رغم أن النزيف قد ينتج عن قرحة أو التهابات شائعة، فإن وجود براز قطراني لامع ورائحته قوية يعد علامة تستحق التقييم الطبي لأن السرطان قد يكون أحد أسبابها.

أي تغير غير طبيعي في لون البراز خاصة إذا تكرر يجب عدم إهماله.

5. اضطرابات هضمية تبدو “عادية” لكنها مستمرة

يؤكد الأطباء أن الكثير من حالات سرطان المعدة تبدأ بأعراض شائعة، مثل:

– حرقة المعدة

– عسر الهضم

– ألم بسيط في المعدة

– فقدان الشهية

لكن الفرق الأساسي هو أن هذه الأعراض تستمر وتتفاقم بمرور الوقت، ولا تستجيب للعلاجات المنزلية المعتادة أو مضادات الحموضة.

لماذا يصعب اكتشاف سرطان المعدة مبكرًا؟

لأن معظم أعراضه تشبه مشكلات الهضم اليومية، مما يدفع الكثيرين للتهوين منها أو الاعتماد على العلاج الذاتي.

لكن الكشف المبكر يرفع معدلات النجاح في العلاج بشكل كبير، لذلك ينصح الخبراء بمراجعة الطبيب إذا ظهرت أعراض متكررة لمدة أسبوعين أو أكثر.

متى يجب زيارة الطبيب فورًا؟

– فقدان وزن غير مبرر

– استمرار الألم أو الحموضة

– براز داكن جدًا

– القيء المتكرر

– فقدان الشهية

– تعب مستمر بدون سبب واضح

التشخيص المبكر قد يكون الفارق بين العلاج الفعّال وتطور المرض.