نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيفواري لبحث تعزيز التعاون وتنسيق المواقف المشتركة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025، بالسيد ليون كاكو آدوم وزير خارجية كوت ديفوار، على هامش القمة الأفريقية الأوروبية في العاصمة الأنجولية لواندا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ودعم التعاون في مختلف المجالات.

ونقل الوزير عبد العاطي تحيات السيد رئيس الجمهورية إلى الرئيس الحسن واتارا، مهنئًا إياه بفوزه بولاية رابعة، ومؤكدًا التطلع لعقد الدورة الرابعة لآلية المشاورات السياسية بين البلدين في أبيدجان العام المقبل.

وأكد وزير الخارجية أهمية زيادة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، مع فتح المجال أمام الشركات المصرية للاستفادة من الفرص المتاحة بالسوق الإيفواري، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والطرق والزراعة والصناعات الغذائية والدوائية.

كما تناول اللقاء دعم التعاون العسكري والأمني، خصوصًا في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، مع بحث إمكانية تدشين تعاون مؤسسي بين الأكاديمية الدولية لمكافحة الإرهاب في كوت ديفوار ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.

وشهدت المباحثات تبادلًا للرؤى حول السلم والأمن في إفريقيا، ولا سيما تطورات الأوضاع في الساحل وغرب القارة، حيث اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والعمل المشترك بما يعزز الاستقرار ويدعم التطلعات التنموية للبلدين.