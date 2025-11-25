العالم اليوم - زفاف رونالدو وجورجينا يقترب.. تقارير تحدد المكان والتوقيت

انتم الان تتابعون خبر زفاف رونالدو وجورجينا يقترب.. تقارير تحدد المكان والتوقيت من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 01:20 مساءً - ذكرت وسائل إعلام برتغالية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وخطيبته جورجينا رودريغيز اختارا مكان وموعد إقامة حفل زفافهما.

وأوضحت صحيفة "كوريو دا مانها"، أن قائد فريق النصر السعودي اختار جزيرة ماديرا، التي ولد فيها قبل 40 عاما، لإقامة حفل الزفاف.

فيما أوضحت صحيفة "جورنال دا ماديرا" أن الزفاف سيقام في كاتدرائية فونشال، على أن يقام حفل الاستقبال في فندق فاخر.

وبخصوص التوقيت، من المتوقع أن يحتفل الزوجان بين أغسطس وسبتمبر 2026 بعد انتهاء كأس العالم وقبل انطلاق الدوري السعودي.

وتعد هذه الخطوة كسرا لتقليد إقامة الزفاف في موطن العروس، أي في بوينس آيرس بالأرجنتين، أو في إسبانيا حيث نشأت والتقت جورجينا بكريستيانو رونالدو.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت جورجينا خطوبتها رسميا من رونالدو بعد علاقة دامت عقدا من الزمن.

وقدم رونالدو في عرض الزواج لجورجينا خاتما ماسيا ضخما يعد من أكبر الخواتم التي ظهرت في مناسبات مشابهة.

والتقى رونالدو بجورجينا، (31 عاما) عام 2016 في إسبانيا عندما كانت تعمل في متجر.

وقال رونالدو في مقابلته مع الإعلامي بيرس مورغان إنه "سيتزوج بعد كأس العالم وكأس البطولة"، مضيفا أن الحفل سيكون خاصا لأن جورجينا لا تحب الحفلات الكبيرة.