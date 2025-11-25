وزير العمل يُدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بالتجمع الخامس

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 02:28 مساءً -

"جبران" يدعو الشعب المصري، وفي القلب منه ملايين العمال، إلى المشاركة في "الحق الانتخابي"

● الانتخابات رسالة طمأنة واستقرار وتُظهر للعالم أن مصر تسير في إطار دستوري وقانوني منظم

● المشاركة واجب وطني وعلى كل مواطن الاستفادة من المناخ الديمقراطي في عهد فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

أدلى وزير العمل، محمد جبران، صباح اليوم الثلاثاء، بصوته في انتخابات مجلس النواب، وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة فاطمة عنان الإعدادية بالتجمع الخامس، في إطار مشاركة وزراء الحكومة في هذا الاستحقاق الدستوري، والتأكيد على أهمية الدور الوطني الذي تقوم به مؤسسات الدولة والمواطنون في دعم الحياة السياسية والنيابية في مصر.

وقال الوزير جبران، في تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوته، إن إجراء هذه الانتخابات، التي تنعقد في ظل التحديات الراهنة، يُعد رسالة طمأنة واستقرار، ويُظهر للعالم أجمع أن مصر تسير في إطار دستوري وقانوني منظم، وأن المشاركة الشعبية تمثل دليلًا واضحًا على الوعي والمسؤولية الوطنية، وتجديد الثقة في القيادة السياسية، وفي السياسات التنموية التي تشهدها مصر وهي تبني جمهوريتها الجديدة تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وحث وزير العمل الشعب المصري العظيم، وفي القلب منه الملايين من العمال، على المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن المشاركة حق دستوري وواجب وطني، وأن على كل مواطن الاستفادة من المناخ الديمقراطي وثقافة الحوار الاجتماعي في مختلف المجالات، وهي السمات التي تتميز بها مصر في عهد فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.