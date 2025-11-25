محافظ القليوبية يتفقد لجان الانتخابات فى بنها ويشيد بوعى الناخبين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 02:28 مساءً - أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، صباح اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية للاطمئنان علي سير العملية الانتخابية بلجان مدينة بنها، وذلك فى اليوم الثانى لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية الدقيقة لسير العملية الانتخابية.

جاءت هذه الجولة بعد أن تأكد المحافظ، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، من إتمام فتح جميع اللجان والمقار الانتخابية في الموعد المحدد لها بجميع أنحاء المحافظة حيث تفقد المحافظ لجنة مدرسة بن خلدون الابتدائية بمدينة بنها.

الانتخابات تسير وفقاً لكافة التعليمات والتوجيهات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات

وخلال جولته، اطمأن المحافظ على سير العملية الانتخابية، واستمع إلى آراء المواطنين والقائمين على اللجان، مشددًا على أن الانتخابات تسير وفقاً لكافة التعليمات والتوجيهات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، ما يضمن نزاهة وشفافية الاستحقاق الدستورى.

وأشاد المحافظ بـ "الوعي الكبير والمشاركة الإيجابية" الذي أظهره ناخبو القليوبية، خاصةً في مدينة بنها، مؤكداً أن الإقبال يعكس حرص المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم. ووجه المحافظ بتوفير كافة لوازم الراحة والدعم اللوجستي للناخبين داخل وخارج اللجان، مؤكداً على أهمية تذليل أي عقبات قد تواجه كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير مقاعد متحركة ومناطق انتظار مجهزة.

وأكد المهندس عطية أن اليوم الأول للانتخابات، الذي جرى أمس، قد سار بهدوء تام، ولم يتم رصد أي مشكلات أو معوقات تؤثر على انتظام العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن غرفة العمليات المركزية مستمرة في عملها على مدار الساعة لضمان التعامل الفوري مع أي مستجدات قد تطرأ اليوم أيضاً.

محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب:

وتضم محافظات المرحلة الثانية كلا من:

1- القاهرة والتي ضمت 19 دائرة انتخابية بها 205 مترشحين.

2- القليوبية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 71 مترشحًا.

3- الدقهلية والتي ضمت 10 دوائر انتخابية بها 288 مترشحًا.

4- الغربية والتي ضمت 7 دوائر انتخابية بها 140 مترشحًا.

5- المنوفية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 125 مترشحًا.

6- كفر الشيخ والتي ضمت 4 دوائر انتخابية بها 88 مترشحًا.

7- الشرقية والتي ضمت 9 دوائر انتخابية بها 253 مترشحًا.

8- دمياط والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 39 مترشحًا.

9- بورسعيد والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 20 مترشحًا.

10- الإسماعيلية والتي ضمت 3 دوائر انتخابية بها 36 مترشحًا.

11- السويس، والتي ضمت دائرة انتخابية يتنافس بها 18 مترشحًا.

12- جنوب سيناء، والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 15 مترشحًا.

13- شمال سيناء والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 12 مترشحًا.

نظام القائمة بانتخابات مجلس النواب مخصص لها 142 مقعدًا

ترشحت قائمة واحدة في دائرتين مخصصتين للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشح).