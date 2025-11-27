العالم اليوم - استئناف الرحلات في مطار ريغان بعد حادث إطلاق النار

انتم الان تتابعون خبر استئناف الرحلات في مطار ريغان بعد حادث إطلاق النار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 نوفمبر 2025 12:24 صباحاً - عادت حركة الطيران إلى حالتها الطبيعية في مطار ريغان بالولايات المتحدة، وذلك بعد وقت قصير من إعلان وقفها بسبب إطلاق النار الذي حدث قرب البيت الأبيض في واشنطن.

وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، الأربعاء، استئناف الرحلات بشكل طبيعي في مطار رونالد ريغان.

كانت الإدارة قد أعلنت في وقت سابق، الأربعاء، وقف الرحلات إلى مطار ريغان لأسباب أمنية، مشيرة إلى "وقف الرحلات المغادرة إلى مطار رونالد ريغان الوطني في واشنطن لأسباب أمنية".

وكانت مصادر مطلعة قد أفادت، الأربعاء، بأن عنصرين يرتديان الزي العسكري ويعتقد أنهما من الحرس الوطني الأميركي تعرضا لإطلاق نار وسط العاصمة واشنطن، على بعد بضعة شوارع فقط من البيت الأبيض.

وأوضحت المصادر، أن الحادث وقع في محيط شارعي 17 و'آي' في منطقة تشهد إجراءات أمنية مكثفة عادة، فيما لم تعرف بعد دوافع إطلاق النار أو حالة الجنديين بدقة.

وقال كبار مسؤولي إنفاذ القانون لـ"سي بي إس نيوز" إن مشتبها يزعم أنه فتح النار على أفراد الحرس الوطني قد أصيب ونقل إلى مستشفى في المنطقة، دون مزيد من التفاصيل عن حالته الصحية.

وذكرت إدارة شرطة العاصمة أن مسرح الجريمة تم تأمينه، وأن مشتبها به أصبح قيد الحجز.