نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس نيجيريا يعلن حالة طوارئ أمنية في كافة أنحاء البلاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس النيجيري بولا تينوبو حالة الطوارئ الأمنية على كامل أراضي نيجيريا ووجه الشرطة والقوات المسلحة بزيادة التجنيد للتعامل مع تفاقم الوضع الأمني في البلاد.

ووجه تينوبو الشرطة النيجيرية بتوظيف 20 ألفا من العناصر الإضافية ليرتفع عددهم الإجمالي إلى 50 ألف فرد.

وأشار تينوبو في بيان له، يوم الأربعاء، إلى أنه اتخذ هذا القرار "نظرا للوضع الأمني المتفاقم".

وأكد الرئيس أنه سيتم نشر المزيد من قوات الأمن في المناطق التي تشهد أوضاعا أمنية صعبة.

وأشاد تينوبو بجهود القوات الأمنية لإنقاذ 24 تلميذة مختطفة في ولاية كيبي بشمال غربي نيجيريا والزوار الـ 38 المخطوفين من كنيسة بولاية كوارا بغرب البلاد.

يذكر أن نيجيريا تشهد اعتداءات متكررة من قبل جماعات مسلحة وعمليات اختطاف تستهدف الطلبة في العديد من مناطق البلاد، إضافة إلى مواصلة المواجهات بين القوات الأمنية وجماعات المتشددين الإسلاميين في شمال شرقي البلاد التي أسفرت حتى الآن عن مقتل نحو 40 ألف شخص ونزوح ما لا يقل عن مليونين منذ عام 2019.