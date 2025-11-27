العالم اليوم - تفاصيل جديدة بشأن إطلاق النار قرب البيت الأبيض

انتم الان تتابعون خبر تفاصيل جديدة بشأن إطلاق النار قرب البيت الأبيض من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 نوفمبر 2025 12:24 صباحاً - كشفت مصادر في جهات إنفاذ القانون بالولايات المتحدة، الأربعاء، عن تفاصيل جديدة بشأن مقتل عنصري الحرس الوطني في الولايات المتحدة بشكل مباشر.

ونقلت شبكة "سي إن إن"، عن المصادر أن مطلق النار استهدف عنصري الحرس الوطني بشكل مباشر.

وأضافت المصادر أن المشتبه به "اقترب من الحراس مستهدفا إياهم، فأطلق النار أولا على أحد الحراس الذي كان على بعد أمتار قليلة".

وتابعت المصادر: "إن المشتبه به أطلق النار بعد ذلك على الحارس الآخر الذي حاول التسلل خلف ملجأ محطة الحافلات".

وأضاف المصدر أن المشتبه به لا يتعاون مع المحققين، ولم تكن بحوزته أي هوية وقت اعتقاله.