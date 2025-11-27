العالم اليوم - هيغسيث: ترامب طلب نشر 500 جندي إضافي في واشنطن

انتم الان تتابعون خبر هيغسيث: ترامب طلب نشر 500 جندي إضافي في واشنطن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 نوفمبر 2025 12:24 صباحاً - قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب طلب نشر 500 جندي إضافي في واشنطن العاصمة، بعد إطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني في المدينة.

وقال هيغسيث، الذي يؤدي زيارة إلى جمهورية الدومينيكان، عند إعلانه القرار: "هذا من شأنه أن يعزز تصميمنا على جعل واشنطن مكانا آمنا".

وأضاف هيغسيث: "حدث هذا على بعد خطوات من البيت الأبيض، ولن يستمر الوضع على ما هو عليه، ولهذا السبب طلب مني الرئيس ترامب... نشر 500 جندي إضافي من الحرس الوطني بالعاصمة واشنطن".

وأوضح وزير الحرب الأميركي: "سنتعامل مع هذه القضايا بشكل حاسم وجاد حتى لا تتفاقم".

وتابع: "ترامب يؤمن بأن السلام لن يتحقق سوى بالقوة، وترامب لن يتهاون مع المجرمين".

وأكد هيغسيث: "نسعى للقضاء على التهديدات الإرهابية التي تهدد الولايات المتحدة".

وكانت مصادر مطلعة قد أفادت، الأربعاء، بأن عنصرين يرتديان الزي العسكري ويعتقد أنهما من الحرس الوطني الأميركي تعرضا لإطلاق نار وسط العاصمة واشنطن، على بعد بضعة شوارع فقط من البيت الأبيض.

وأوضحت المصادر، أن الحادث وقع في محيط شارعي 17 و'آي' في منطقة تشهد إجراءات أمنية مكثفة عادة، فيما لم تعرف بعد دوافع إطلاق النار أو حالة الجنديين بدقة.

وقال كبار مسؤولي إنفاذ القانون لـ"سي بي إس نيوز" إن مشتبها يزعم أنه فتح النار على أفراد الحرس الوطني قد أصيب ونقل إلى مستشفى في المنطقة، دون مزيد من التفاصيل عن حالته الصحية.

وذكرت إدارة شرطة العاصمة أن مسرح الجريمة تم تأمينه، وأن مشتبهًا به أصبح قيد الحجز.