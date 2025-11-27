نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة: ندعو جميع الأطراف في غينيا بيساو إلى ضبط النفس واحترام القانون في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعربت الأمم المتحدة عن "قلقها العميق"، إزاء تطورات الأوضاع في غينيا بيساو، وذلك بعد إعلان عسكريين توليهم السيطرة على البلاد، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام سيادة القانون.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في إحاطة صحفية اليوم الأربعاء: "يتابع الأمين العام أنطونيو غوتيريش الوضع في غينيا بيساو بقلق بالغ. ويدعو جميع الأطراف الوطنية المعنية إلى التحلي بضبط النفس واحترام سيادة القانون".

وتأتي هذه التصريحات على خلفية ما أعلنه رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو، أنه رهن الاعتقال في مكتبه بالقصر الرئاسي في سياق "انقلاب عسكري"، حسب ما أوردت صحيفة "بيساو ديلي نيوز".

ووفقا للصحيفة، تم كذلك اعتقال رئيس أركان القوات المسلحة، الجنرال بياغي نا نتا، ونائبه الجنرال مامادو توريه، ووزير الداخلية بوتشي كاندي.

وقال إمبالو إنه "لم يتعرض لأي عنف خلال الانقلاب الذي دبره رئيس أركان الجيش".

وتأتي هذه التطورات في وقت تُنتظر فيه النتائج الأولية الرسمية يوم الخميس، وسط توتر سياسي في البلد الذي شهد أربعة انقلابات وعدة محاولات انقلاب منذ استقلاله.

وكان الرئيس المنتهية ولايته عمر سيسوكو إمبالو والمرشح المعارض فرناندو دياس قد أعلن كل منهما فوزه في الانتخابات، ما يعزز احتمال دخول البلاد في أزمة سياسية جديدة