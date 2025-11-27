نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها الترند.. تعرف على سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الإعلامية هبة الزياد، مذيعة قناة الشمس، ترند جوجل، بعد رحيلها صباح اليوم وذلك وفقًا لما أعلن على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد

وتوفيت هبة الزياد نتيجة تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية أعقبه سكتة قلبية قضت على حياتها، ولم تكن تشتكي من أي معاناة مرضية مسبقًا.

كما نعتها أيضًا سميرة الدغيدي، رئيس قناة الشمس، حيث كتبت من خلال حسابها على "فيسبوك": لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، ربنا يرحمك يا هبة الخبر صدمة كبيرة، لسه فاكرة آخر مرة قعدنا نتكلم عن البرنامج وانتى محضّرة عشرين حلقة، ولما قولتلك عشرين حلقة هتناقشيهم دلوقتى ضحكتى وقلتى بثقة أستاذة أنا أسبوع وأكون مجهزة 1000 حلقة برنامج البروفيسورة ده حلمى من سنين، كان كلك طاقة إيجابية وحماس وعندك أحلام كتير نفسك تحققيها.. حبيبتى متغليش على اللى خلقك.

وأضافت سميرة الدغيدى: أسأل الله أن يرحمك رحمة واسعة ويجعل مثواكى الجنة ويصبر قلب والدتك على فراقك.. إنا لله وإنا إليه راجعون.