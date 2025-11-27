نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو رحمن الله لاكانوال؟ مطلق النار قرب البيت الأبيض الذي استهدف عنصري الحرس الوطني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية هوية المشتبه به في حادثة إطلاق النار التي وقعت قرب البيت الأبيض الأربعاء، والتي أصيب فيها عنصران من الحرس الوطني بجروح خطيرة. وقالت الوزارة إن المشتبه به هو رحمن الله لاكانوال، القادم من أفغانستان عام 2021 والرهن حاليًا بالاحتجاز بعد الهجوم.

متقدم بطلب لجوء سابق

وأفاد مسؤولون مطلعون لشبكة CNN بأن الهوية الأولية للمهاجم تتوافق مع رجل من ولاية واشنطن كان قد تقدّم بطلب لجوء عام 2024، وحصل على الموافقة من إدارة ترامب في وقت سابق هذا العام.

تفاصيل لحظة إطلاق النار

قال جيفري كارول، المساعد التنفيذي لرئيس شرطة العاصمة، إن عنصري الحرس كانا في دورية عندما ظهر المشتبه به “رافعًا ذراعه بسلاح ناري وأطلق النار مباشرة عليهما”.

وأكدت عمدة واشنطن، موريل باوزر، أن الهجوم كان "استهدافًا مباشرًا" للعناصر، موضحة أن الجنديين يتبعان للحرس الوطني لولاية فرجينيا الغربية.

الحالة الصحية للضحايا والتحقيقات

أشار مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، إلى أن الحارسين ما زالا في حالة حرجة، مطالبًا بالدعاء لهما ولعائلتيهما.

كما شدد كارول على أنه لا يوجد ما يشير إلى وجود مشتبه به آخر، وأن لاكانوال نُقل إلى أحد مستشفيات المنطقة بعد القبض عليه.

المصادر تكشف تسلسل الهجوم

وفق مصادر في جهات إنفاذ القانون، فإن المشتبه به اقترب من الحارسين وأطلق النار أولًا على أحدهما من مسافة قريبة، ثم استهدف الآخر أثناء محاولته الاحتماء خلف محطة للحافلات.

وذكرت المصادر أن المشتبه به لا يتعاون مع المحققين، ولم يكن يحمل أي أوراق هوية عند القبض عليه.