نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يقرر اعتبار مشروعات جديدة من أعمال المنفعة العامة.. أبرزها إنشاء الخط الثالث للقطار الكهربائى السريع "قنا–سفاجا–الغردقة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، عدة قرارات مهمة تقضي بتخصيص مجموعة من قطع الأراضي لتنفيذ مشروعات تدخل ضمن أعمال المنفعة العامة، بما يعزز خطط الدولة للتنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي إطار التوسع في مشروعات البنية التحتية ووسائل النقل الحديثة، أصدر رئيس الوزراء قرارًا جديدًا باعتبار مشروع إنشاء الخط الثالث للقطار الكهربائى السريع (قنا–سفاجا–الغردقة) من أعمال المنفعة العامة؛ ويشمل القرار اعتماد كامل مسار المشروع ومرافقه وكافة المنشآت التابعة له.

ويمتد الخط الثالث من محافظة قنا وصولًا إلى مدينة الغردقة، مرورًا بمدينة سفاجا ومنطقة سهل حشيش، بنطاق محافظتي قنا والبحر الأحمر.

ويتضمن المشروع إنشاء محطات ركاب متكاملة تضم خدمات للجماهير، إلى جانب ورش للعمرة والصيانة، ونقاط فنية مجهزة، بالإضافة إلى وحدات للتحكم المركزي لضمان تشغيل آمن وعالي الكفاءة.