العالم اليوم - ما الذي حدث في بورصة شيكاغو التجارية؟

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 نوفمبر 2025 12:24 مساءً - شهدت بورصة شيكاغو التجارية (CME) توقفًا في تداول العقود الآجلة والخيارات لعدة ساعات، خلال تعاملات الجمعة، نتيجة خلل في أحد مراكز البيانات، ما أدى إلى اضطراب واسع في أسواق الأسهم والعملات والسندات والسلع.

تُعد CME واحدة من أكبر بورصات المشتقات في العالم، حيث يتم تداول ملايين العقود المرتبطة بمؤشرات مثل S&P 500 وداو جونز وناسداك 100 بشكل شبه متواصل طوال أيام الأسبوع.

أطول انقطاع منذ 2019

يمثل هذا الخلل أطول من انقطاع مشابه وقع عام 2019 بسبب خطأ تقني، ويبرز مدى اعتماد الأسواق العالمية على مجموعة CME ومنصتها الإلكترونية "Globex"، التي تُعد من أكبر بورصات المشتقات في العالم، كما أثار موجة من الاستياء بين المتعاملين الذين خشوا خسارة جلسة تداول كاملة.

ردود فعل غاضبة من المتعاملين

قال توماس هيلين، رئيس مبيعات الأسهم في شركة TP ICAP في باريس: "الأمر أشبه بالطيران في الظلام. بالنسبة لنا، تداول العقود الآجلة الأميركية يمنح مؤشراً لاتجاه السوق قبل الافتتاح. يمكنني فقط تخيل مدى تعقيد الوضع بالنسبة لمكاتب المشتقات"، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.

أسباب العطل وتداعياته

بحسب وكالة بلومبرغ نيوز، أكد متحدث باسم مجموعة CME أن سبب الانقطاع يعود إلى مشكلة في أنظمة التبريد بمراكز بيانات تديرها شركة "CyrusOne" التي تتخذ من دالاس مقراً لها، دون تحديد موعد لإعادة التشغيل.

ويأتي التوقيت ليزيد من تعقيد الموقف، إذ يحتاج بعض المتعاملين إلى ترحيل مراكزهم من عقود شهرية إلى أخرى، ما قد يسبب خسائر إضافية إذا طال الانقطاع.

وقال غناناسيكار ثياغاراجان، رئيس استراتيجيات التداول والتحوط في شركة كاليسواري إنتركونتيننتال: "المتداولون الذين لديهم مراكز مفتوحة يشعرون بالغضب الشديد".

مع تراجع السيولة وغياب الشفافية في الأسعار، انتقلت أحجام التداول إلى منصات بديلة لا تزال تعمل. وشمل الخلل منصة "EBS" الخاصة بتداول العملات الأجنبية، إضافة إلى عقود الخزانة الأميركية، وعقود النفط الخام والغازولين وزيت النخيل المتداولة عبر منصة CME في بورصة ماليزيا.

وسُجلت آخر الصفقات لعقد خام غرب تكساس الوسيط عند الساعة 10:47 صباحاً بتوقيت سنغافورة.

وقال نيك تويدال، كبير المحللين في AT Global Markets بسيدني: "المتداولون سيبحثون عن أدوات سيولة بديلة حيثما أمكن. فقدنا أحد أهم مصادر السيولة في السوق، وهذا يزيد من خطر تحركات حادة إذا وقع حدث كبير".

يُذكر أن الأسواق الأميركية كانت مغلقة الخميس بسبب عطلة عيد الشكر، ومن المقرر أن تفتح لاحقاً لجلسة قصيرة.

وفي أوروبا، تشير العقود الآجلة للأسهم إلى افتتاح مستقر نسبياً. ولحسن الحظ، لا توجد بيانات اقتصادية أميركية مقررة اليوم، ولا تصريحات مرتقبة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قبل فترة الصمت التي تسبق اجتماع ديسمبر.

تقلبات نوفمبر

شهد نوفمبر تقلبات حادة في الأسهم، إذ تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة وصلت إلى 4.7 بالمئة وسط مخاوف بشأن مسار خفض الفائدة وتقييمات الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، قبل أن يستعيد خسائره تدريجياً مع تراجع مستويات التذبذب إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر. المؤشر يقترب الآن من إنهاء الشهر دون خسائر قبل دخول ديسمبر.

مراكز CME وعلاقتها بالأسواق العالمية

تدير CME عدة بورصات، منها مجلس شيكاغو للتجارة، وبورصة نيويورك التجارية، وبورصة السلع. كما تمتلك حصصاً في بورصات أخرى، بينها بورصة الخليج للسلع، التي أعلنت أيضاً توقف التداول بسبب مشكلة التبريد ذاتها. ولم ترد شركة CyrusOne على استفسارات "بلومبرغ نيوز" حتى الآن.