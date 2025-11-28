الرياض - كتبت رنا صلاح - برنامج حساب المواطن يعد من أبرز برامج الدعم التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر محدودة ومتوسطة الدخل . يعتمد ملايين المواطنين على هذا الدعم الشهري لتغطية احتياجاتهم الأساسية من مسكن وغذاء ودواء وفواتير خدمات. لكن المفاجأة التي لا يتوقعها الكثيرون أن بعض المستفيدين قد يُحرمون فجأة من الدعم، ليس بسبب خطأ تقني أو تأخير إداري، بل نتيجة مخالفات أو إهمال في تطبيق الشروط المعلنة ثجظشي بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

4 أسباب صادمة تطيح حساب المواطن وتوقف صرف المبالغ فورًا

إخفاء أو تجاهل الإفصاح عن الدخل الحقيقي

أكبر خطأ يرتكبه المستفيدون هو تقديم بيانات غير دقيقة حول الدخل الشهري. برنامج حساب المواطن يعتمد على مبدأ الشفافية، حيث يجب على كل مستفيد الإفصاح عن راتبه، المكافآت، العلاوات، وأي مصادر دخل إضافية مثل الأنشطة التجارية أو الاستثمارات.

إذا اكتشفت الجهات المختصة أن الدخل المصرح به أقل من الدخل الفعلي، يتم إيقاف الدعم مباشرة.

الأخطر من ذلك أن النظام قد يطالب المستفيد برد المبالغ التي حصل عليها خلال فترة التلاعب.

حتى الخطأ غير المقصود في إدخال البيانات يُعد مخالفة، لأن البرنامج منح وقتًا كافيًا للتحديث الدوري.

عدم تحديث البيانات في الوقت المحدد

البرنامج يشترط على المستفيدين تحديث بياناتهم فور حدوث أي تغيير يطرأ على حياتهم الاجتماعية أو الوظيفية. مثل:

تغيير مكان السكن.

التقاعد أو تغيير جهة العمل.

الطلاق أو الزواج.

إضافة تابع جديد مثل مولود أو استبعاد أحد التابعين.

إهمال هذه النقطة يعني أن المعلومات الموجودة بالنظام لم تعد تعكس الوضع الحقيقي للمستفيد، ما يؤدي إلى إيقاف الدعم.

مثال عملي: شخص تزوج حديثًا ولم يحدث بياناته في النظام، سيُعتبر مخالفًا حتى لو لم يقصد ذلك، مما يعرضه لخطر توقف صرف المبلغ.

اكتشاف عدم الاستحقاق بعد المراجعة الدورية

الجهات المسؤولة عن البرنامج تقوم بين فترة وأخرى بمراجعة دقيقة لجميع المستفيدين للتأكد من استحقاقهم. وقد يتم الاستبعاد لعدة أسباب:

تجاوز دخل الأسرة الحد المسموح به.

وجود ممتلكات أو استثمارات لم يُفصح عنها المستفيد.

ثبوت أن المستفيد ليس مقيمًا إقامة دائمة داخل المملكة.

تقديم معلومات مضللة أو وثائق غير صحيحة

من الأسباب الصادمة التي تطيح بالحساب فورًا استخدام مستندات مزورة أو مضللة، مثل:

تقديم عقد إيجار غير حقيقي لإثبات الاستقلالية السكنية.

رفع شهادة دخل معدلة أو غير صحيحة.

التلاعب في وثائق التابعين مثل شهادات الميلاد أو الإعالة.

كيف تحمي نفسك من فقدان الدعم؟