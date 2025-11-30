نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس شرطة دبي يعلق على قرار ترامب تصنيف الإخوان المسلمين على لائحة الإرهاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق نائب رئيس الشرطة في دبي ضاحي خلفان، السبت، على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصنيف بعض أفرع جماعة الإخوان المسلمين على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وقال خلفان في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "فلول الإخوان على قوائم الإرهاب.. أفضل قرار للرئيس الأمريكي يخدم السلام العالمي".

ووقع ترامب أمرا تنفيذيا أوعز فيه بالنظر في تصنيف بعض فروع جماعة “الإخوان المسلمين” كمنظمات إرهابية أجنبية وإرهابيين عالميين مصنفين تصنيفًا خاصًا.

وأعلن البيت الأبيض في بيان عبر منصة "إكس"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "اتخذ إجراء حاسما لحماية أمريكا من التهديدات الإرهابية ببدء عملية تصنيف بعض كيانات جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية أجنبية".

وذكر الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب ونشره البيت الأبيض أن "جماعة الإخوان المسلمين تأسست في مصر عام 1928، وتطورت لتصبح شبكة عابرة للحدود الوطنية، ولها فروع في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه".

وأضاف: "يتعلق الأمر التنفيذي بانخراط فروعها في لبنان والأردن ومصر أو تسهيل ودعم العنف وحملات زعزعة الاستقرار التي تلحق الضرر بمناطقها، ومواطني أمريكا ومصالح الولايات المتحدة".

ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية، "يحظر على أي شخص يقيم في الولايات المتحدة أو يخضع لولايتها القضائية تقديم دعم مادي أو موارد عن علم لمنظمة إرهابية أجنبية مصنفة، ويعتبر أي ممثل أو عضو في منظمة إرهابية أجنبية قابلًا للطرد من الولايات المتحدة".