العالم اليوم - يحفظ آمالهما.. تعادل مثير بين مصر والإمارات في كأس العرب

انتم الان تتابعون خبر يحفظ آمالهما.. تعادل مثير بين مصر والإمارات في كأس العرب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 ديسمبر 2025 11:20 مساءً - تعادل منتخبا مصر والإمارات لكرة القدم إيجابيا بهدف لمثله، مساء السبت، ليحتفظ الفريقان بحظوظهما في التأهل إلى الدور الثاني من بطولة كأس العرب المقامة في قطر.

تقدم كايو للمنتخب الإماراتي في الدقيقة 60 من عمر المباراة قبل أن يدرك مروان حمدي التعادل في الدقيقة 85.

بهذه النتيجة بات الفراعنة في المركز الثاني ضمن المجموعة الثالثة للبطولة خلف المنتخب الأردني المتصدر بست نقاط والذي ضمن التأهل في صدارة المجموعة، فيما حل المنتخب الإماراتي ثالثا بنقطة واحدة، بفارق الأهداف عن المنتخب الكويتي الذي حل رابعا بالرصيد نفسه.

وتقام آخر مباريات المجموعة يوم الثلاثاء، حيث يلتقي الأردن مع مصر، والإمارات مع الكويت.