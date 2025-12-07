الداخلية تنفي مزاعم إضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام لتعرضهم لإنتهاكات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 ديسمبر 2025 12:32 صباحاً - نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن الزعم بإضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام لتعرضهم للإنتهاكات.

وأكد المصدر على عدم وجود أية إضرابات داخل أياً من مراكز الإصلاح والتأهيل والتى تتوافر بها كافة الإمكانيات المعيشية والصحية للنزلاء وفقاً لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان ، كما أنها تخضع للإشراف القضائى الكامل.

وشدد على أن تلك الإدعاءات الزائفة والمتكررة للجماعة الإرهابية تأتى فى إطار محاولاتها اليائسة لإثارة البلبلة والتشكيك فى السياسة العقابية الحديثة.. وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات.