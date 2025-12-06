استجابة عاجلة من أمن القاهرة لإنقاذ 4 عمال سقطوا من أعلى سقالة داخل نفق بمحطة الأتوبيس الترددي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 ديسمبر 2025 10:32 مساءً - شهدت إحدى محطات الاتوبيس الترددي بالقاهرة حادثا مؤسفا بعدما سقط اربعة عمال من اعلى سقالة حديدية اثناء تنفيذ اعمال داخل نفق بالمحطة.

وعلى الفور تحركت الاجهزة الامنية بالقاهرة حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من انقاذ المصابين واخراجهم من موقع الحادث قبل نقلهم الى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتجري الجهات المختصة حاليا اتخاذ الاجراءات القانونية والفنية اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من مدى التزام موقع العمل باشتراطات السلامة المهنية.