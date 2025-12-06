الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل الاهتمام الواسع الذي يحظى به برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية، كأحد أهم برامج الدعم الحكومي الموجه للأسر والأفراد ذوي الدخل المحدود، جاءت توضيحات جديدة من إدارة البرنامج بشأن واحدة من أكثر النقاط التي تشغل المستفيدين: آلية دراسة أهلية إضافة تابع ذالجخ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

حساب المواطن يحدث النظام .. تفاصيل مهمة بشأن دراسة أهلية التابعين الجدد - احذروا الوقوع في هذه الأخطاء

الإضافة ليست كافية وحدها

أول ما يجب التأكيد عليه هو أن إضافة التابع في حساب المواطن لا تعني تلقائيًا صرف الدعم له في الشهر نفسه هناك مواعيد محددة تعتمد عليها إدارة البرنامج في دراسة الأهلية، وهي مواعيد صارمة، ولا يمكن تجاوزها أو استثناؤها لأي سبب.

قبل أو بعد العاشر من الشهر

بحسب ما أعلنه حساب المواطن، فإن موعد إضافة التابع هو الذي يحدد في أي دورة دعم سيتم دراسة أهليته إليك التقسيم بشكل واضح:

إذا قمت بإضافة التابع قبل تاريخ 10 من الشهر الميلادي، سيتم النظر في أهليته ضمن الدورة القادمة مباشرة.

أما إذا قمت بإضافته بعد يوم 10، فسوف يتم تأجيل دراسة أهليته إلى الدورة التي تلي القادمة.

هذا يعني أن يوم 10 هو الخط الفاصل بين دورة الدعم القريبة، والتي بعدها والتأخير حتى يوم 11 فقط قد يؤدي إلى تأخير الاستفادة من الدعم لمدة شهر كامل، مهما كانت الأسباب.

لماذا هذا التوقيت بالضبط؟

قد يتساءل البعض عن سبب اختيار هذا الموعد بالتحديد، والإجابة تعود إلى أن إدارة البرنامج تحتاج وقتًا كافيًا لمراجعة بيانات التابع الجديد، والتأكد من استحقاقه، والتحقق من سجله المدني، وتحديث البيانات مع الجهات الأخرى مثل الأحوال المدنية أو وزارة الموارد البشرية.

فالبرنامج لا يعتمد فقط على ما يُسجل في البوابة الإلكترونية، بل يرتكز على تكامل الأنظمة الحكومية، ومراجعة دقيقة لتفاصيل كل فرد يُضاف.

هل هناك خطوات إضافية بعد الإضافة؟

نعم بمجرد إضافة التابع، يجب التأكد من التالي: