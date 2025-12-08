العالم اليوم - الكشف عن التميمة الرسمية لكأس أمم إفريقيا في المغرب

انتم الان تتابعون خبر الكشف عن التميمة الرسمية لكأس أمم إفريقيا في المغرب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 ديسمبر 2025 03:24 مساءً - كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الإثنين، عن التميمة الرسمية لمسابقة كأس أمم إفريقيا المرتقب إقامتها في المغرب.

وتحمل التميمة اسم "أسد"، واستلهمت من أسد الأطلس، وهو "أحد الرموز الوطنية في المغرب، وشخصية موحدة وذات قوة في مختلف أنحاء القارة"، وفقا لما ذكره الكاف في موقعه الإلكتروني.

والتميمة صورة "أسد شاب وودود"، بملامح مليئة بالحيوية، تعكس، وفقا للكاف، دفء وإبداع وتنوع إفريقيا.

ويجسد "أسد"، بصفته سفيرا للبطولة، "الفرح والشغف والطاقة التي تتميز بها أعرق منافسة كروية في القارة"، حسب الكاف.

وأوضح الاتحاد الإفريقي أن هذه التميمة جاءت "لتجسيد القوة والفخر والأصالة الثقافية التي يتفاعل معها الجمهور في المغرب وفي مختلف أنحاء إفريقيا".

وأضاف أن "أسد سيؤدي دورا محوريا في بناء ارتباط عاطفي مع الجماهير والمتابعين من مختلف الأعمار، خاصة الأطفال والعائلات".

وتحدث الكاف عن "دور قيادي لـ(أسد) في التفاعل مع المشجعين داخل الملاعب، وفي مناطق المشجعين، إلى جانب المشاركة في الحملات الترويجية العالمية، وبث المحتوى الرقمي، وتعزيز الصورة البصرية للاتحاد الكروي".

ويحتضن المغرب مباريات كأس أمم إفريقيا، في الفترة بين 21 ديسمبر الجاري و18 يناير من العام المقبل.