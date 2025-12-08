الرياض - كتبت رنا صلاح - تُعد جلطة الساق، أو تجلط الأوردة العميقة (DVT)، حالة طبية خطيرة تتكون فيها خثرة دموية في وريد عميق، غالبًا في منطقة الساق أو الفخذ. ورغم أن الأعراض قد تكون غير واضحة في بعض الأحيان، إلا أن خطورتها تكمن في مضاعفاتها المهددة للحياة، وأبرزها الانصمام الرئوي.

تحذير طبي: جلطة الساق ومخاطرها القاتلة

أبرز الأعراض التي تستوجب التدخل الفوري

تحدث الجلطة عادة في ساق واحدة، وتشمل أعراضها التحذيرية ما يلي:



تورم مفاجئ: تورم في الساق أو الكاحل أو القدم، وقد يكون ملحوظاً عند مقارنتها بالساق السليمة.



الألم والوجع: الشعور بألم أو تشنج، غالباً ما يبدأ في ربلة الساق (العضلة الخلفية).



تغير لون الجلد: يصبح الجلد في المنطقة المصابة أحمر أو أرجوانياً، وقد تشعر بالدفء عند لمسها.



الشعور بسخونة: ارتفاع درجة حرارة المنطقة المصابة بسبب الالتهاب.



الخطر الأكبر: الانصمام الرئوي

يُعد الانصمام الرئوي (PE) أخطر مضاعفات جلطة الساق، ويحدث عندما تتحرر الجلطة وتنتقل عبر مجرى الدم لتستقر في أحد الأوعية الدموية في الرئة، مما يعيق تدفق الدم.



مؤشرات الانصمام الرئوي التي تتطلب مساعدة طبية عاجلة:



ضيق مفاجئ في التنفس.



ألم في الصدر يزداد عند أخذ نفس عميق أو السعال.



سرعة في النبض أو التنفس.



الشعور بالدوار أو الإغماء.



السعال المصحوب بالدم.