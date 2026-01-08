ببلاش.. تردد قناة Megogo sport الناقل الجديد لكأس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 06:33 مساءً - تواصل قناة Megogo SPORT HD جذب أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية، بعدما وفرت تغطية مميزة ومفتوحة لمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لتمنح المشاهدين فرصة متابعة اللقاءات القوية دون الحاجة إلى اشتراكات مدفوعة أو رسوم إضافية مع الحفاظ على جودة بث عالية وصورة واضحة.

وتبث القناة عبر قمر ياه سات عند الموقع المداري 52 درجة شرقًا وهو من الأقمار التي تتمتع بتغطية واسعة تشمل معظم دول الشرق الأوسط وأجزاء كبيرة من القارة الأفريقية، مما يجعل استقبال القناة متاحًا بسهولة على أغلب الأطباق المنزلية.

تردد قناة Megogo SPORT HD

لضبط القناة على جهاز الاستقبال، يمكن الاعتماد على بيانات التردد التالية:

القمر الصناعي: ياه سات 52 شرق

التردد: 12034

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

باستخدام هذه الإعدادات مع توجيه الطبق بشكل دقيق يحصل المشاهد على بث مستقر وصورة عالية الجودة تضمن تجربة مشاهدة ممتعة لأهم مباريات البطولة الأفريقية المنتظرة.