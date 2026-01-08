بالمجان.. استقبل تردد قناة ثمانية الناقلة لكأس السوبر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 06:33 مساءً - تبرز قناة ثمانية الرياضية السعودية كخيار قوي لمتابعة الأحداث الكروية الكبرى، وهي الناقل الحصري في المنطقة العربية لكأس السوبر الإسباني هذا العام.

تردد قناة ثمانية الناقلة لكأس السوبر الإسباني 2026

تبث القناة مباريات البطولة، بما فيها لقاء برشلونة وأتلتيك بلباو، لكن النقل الفضائي محدود، والتركيز الأساسي على التطبيق الرقمي للشبكة، إليك جدول الترددات المتاحة للقناة:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح نايل سات 12360 عمودي (V) 27500 3/4 عرب سات 11919 أفقي (H) 27500 3/4

وفي السياق ذاته، أعلنت الشبكة أن البث الكامل لمباريات السوبر الإسباني يتم عبر تطبيق ثمانية فقط، مجاناً دون قنوات فضائية حتى الآن، حيث يمكن تنزيل التطبيق من متجر جوجل بلاي أو آب ستور، أو عبر الموقع الرسمي، لمتابعة برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد بسهولة.

تقدم القناة تغطية شاملة مع استوديوهات تحليلية يشارك فيها نجوم مثل نواف التمياط وعبيد الله العيسي وفارس العوضي وفهد العتيبي، لتجربة مشاهدة غنية بالتحليل الفني، حيث بدأت القناة بثها في أغسطس الماضي مع السوبر السعودي، وحققت نجاحاً سريعاً بفضل جودتها العالية HD والبث المجاني.

طريقة ضبط قناة ثمانية على الريسفر

ويمكن تنزيل تطبيق ثمانية من جوجل بلاي أو آب ستور أو الموقع الرسمي لمتابعة المباريات مباشرة دون تكلفة، أما لضبط القناة على الريسيفر، اتبع هذه الخطوات: