بعد برومو الأطفال.. ما حقيقة إزالة علامات توثيق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 06:33 مساءً - تصدر برنامج BingeCircle، محركات البحث في جوجل، محدثًا حالة من الجدل الواسع بعد عرض حلقة لطفل وطفلة في فقرة مخصصة للبالغين فقط.

أثارت تلك الفقرة غضب كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبار أن تلك الفقرة غير مناسبة للأطفال.

ولذلك، تم تقديم شكاوى رسمية في المجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بما حدث، مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من ساهم في هذه الحلقة.

وتمت إزالة علامات التوثيق الزرقاء عن صفحات برنامج BingeCircle على كافة مواقع التواصل الاجتماعي.