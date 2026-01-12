هل تزيد أسعار البنزين اليوم؟ رد حاسم من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 يناير 2026 01:22 مساءً - سادت حالة من الطمأنينة بين المواطنين عقب تأكيدات رسمية من وزارة البترول تفيد ببقاء أسعار الوقود عند مستوياتها الحالية دون أي زيادة مرتقبة.

وهذا القرار يأتي استنادًا لبيان لجنة التسعير التلقائي التي أقرت تثبيت التكلفة لمدة عام كامل ينتهي في أكتوبر المقبل.

أسعار البنزين والسولار

بالنسبة للقائمة السعرية المتداولة في المحطات فقد استقر لتر بنزين 95 عند 21 جنيهًا بينما سجل بنزين 92 قيمة 19.25 جنيهًا ولتر بنزين 80 الشعبي 17.75 جنيهًا.

أما السولار الذي يعد المحرك الأساسي لعمليات النقل فقد ثبت سعره عند 17.5 جنيهًا، وفيما يخص حلول الطاقة النظيفة للسيارات فقد استقر الغاز الطبيعي عند 10 جنيهات للمتر المكعب مع بقاء أسطوانة البوتاجاز المنزلية عند 225 جنيهًا والتجارية عند 450 جنيهًا.

بينما على صعيد الاستهلاك المنزلي فقد تم تقسيم الشرائح السعرية لتناسب معدلات الاستخدام المختلفة حيث تبدأ الشريحة الأولى حتى 30 مترًا مكعبًا بسعر 4 جنيهات للمتر.

وتنتقل التكلفة إلى 5 جنيهات في الشريحة الثانية التي تصل إلى 60 مترًا بينما تبلغ الشريحة الثالثة والأخيرة 7 جنيهات للمتر الواحد.