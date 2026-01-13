أخبار اليمن : بعد خسارة السوبر أمام برشلونة.. بيان تطورات من ريال مدريد

بعد خسارة السوبر أمام برشلونة.. بيان عاجل من ريال مدريدأعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الاثنين، عن انتهاء فترة عمل تشابي ألونسو كمدرب للفريق الأول بالاتفاق المتبادل بين الطرفَين.

وأكّدَ النادي أن تشابي ألونسو سيظل يحظى بمحبة وإعجاب جميع مشجعي ريال مدريد، معتبرينه أسطورة من أساطير النادي، وأنه جسّدَ قِيَم النادي خلال مسيرته كلاعب ومدرب.

وأشارَ ريال مدريد إلى أن النادي سيظل بمثابة البيت الدائم لتشابي ألونسو، معرباً عن اعتزازه بالعلاقة القوية التي جمعته بالنجم الإسباني طوال الفترة الماضية.

وتقدّمَ النادي بالشكر إلى تشابي ألونسو وفريقه الفني بأكمله على جهودهم وتفانيهم، متمنياً لهم كل التوفيق في المرحلة الجديدة من حياتهم المهنية والشخصية.

وجاء الإنفصال بعد يومٍ واحد من خسارة ريال مدريد نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة 3-2.