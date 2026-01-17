أوكرانيا تكشف خسائر الجيش الروسي

أوكرانيا تكشف خسائر الجيش الروسيأعلن الجيش الأوكراني، اليوم، مقتل وإصابة 1130 جنديا روسيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

جاء ذلك في بيان نشرته هيئة أركان القوات المسلحة الأوكرانية، عبر صفحتها على منصة فيسبوك.

وأظهر البيان ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس إلى مليون و225 ألفا و590 فردا، منذ بداية العملية على الأراضي الأوكرانية، كما دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11569 دبابة، و23914 مركبة قتالية مدرعة، و36261 نظام مدفعية، و1615 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1278 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 434 طائرة حربية، و347 مروحية، و108605 طائرات مسيرة، و4136 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصتين، و74601 من المركبات وخزانات الوقود، و4044 من وحدات المعدات الخاصة.

وتتبادل أوكرانيا وروسيا الضربات بالطائرات المسيرة والصواريخ منذ اندلاع النزاع بينهما في فبراير 2022، مما أسفر عن سقوط ضحايا وتضرر البنية التحتية، بينما تتواصل المعارك على الأرض بالتوازي مع المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين الطرفين.