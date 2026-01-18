لاعبة سعودية خطفت الأنظار بعد تتويجها في Joy...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 يناير 2026 04:22 صباحاً - تصدر اسم "ليلى القحطاني" محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعدما تم تكريمها في مهرجان Joy Awards الذي أقيم مساء السبت 17 يناير، وهو ما دفع كثيرين للتساؤل عن هويتها ومسيرتها الرياضية، خاصة أنها تعد من الأسماء المعروفة في كرة القدم النسائية السعودية.

ليلى علي القحطاني هي لاعبة كرة قدم سعودية تشغل مركز حراسة المرمى، وبرز اسمها خلال السنوات الأخيرة مع التطور الكبير الذي شهدته الرياضة النسائية في المملكة.

ولدت في 25 سبتمبر عام 2000، وبدأ شغفها بكرة القدم في سن مبكرة، قبل أن تتخصص في مركز حارسة المرمى وتلفت الأنظار بقدراتها داخل الملعب.

خاضت ليلى القحطاني تجارب متعددة مع عدد من الأندية السعودية، حيث لعبت بقميص أندية الرياض واليمامة والشباب، قبل أن تنضم لاحقًا إلى نادي الهلال.

هذه التجارب المتنوعة ساعدتها على اكتساب خبرة فنية كبيرة، وظهرت بثبات واضح في المستوى، ما جعلها من الحارسات المميزات في المنافسات المحلية.

وعلى الصعيد الدولي، شهد عام 2022 محطة مهمة في مسيرتها، بعدما انضمت إلى صفوف المنتخب السعودي للسيدات، لتكون ضمن الجيل الذي أسهم في تعزيز حضور الكرة النسائية السعودية إقليميًا، والمشاركة في بناء منتخب قادر على المنافسة.

تحظى ليلى القحطاني بمكانة متقدمة بين اللاعبات السعوديات، وتعتبر نموذج لجيل جديد استفاد من الدعم المتزايد للرياضة النسائية، ونجح في إثبات نفسه داخل الملاعب، وهو ما جعل تكريمها في Joy Awards محل اهتمام واسع من الجمهور والمتابعين.