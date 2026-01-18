تردد قناة tvt التوجولية الناقلة مجانًا لنهائي كأس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 يناير 2026 04:22 صباحاً - يتجه عدد كبير من عشاق كرة القدم الإفريقية للبحث عن القنوات المفتوحة التي تنقل نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بين منتخبي المغرب والسنغال، خاصة مع الرغبة في متابعة اللقاء الحاسم دون اشتراك.

ومن بين القنوات التي تحظى باهتمام المتابعين قناة TVT التوجولية، وهي القناة الرسمية في دولة توغو، وتعرف ببثها المفتوح المجاني عبر الأقمار الصناعية.

قناة TVT تعد واحدة من القنوات الإفريقية التي تتيح محتواها دون تشفير، ما يجعلها خيار مناسب لمتابعة الأحداث الكروية الكبرى، بما في ذلك نهائي البطولة المنتظر، إلى جانب ما تقدمه من برامج إخبارية ومحتوى متنوع يهم المشاهد الإفريقي.

تردد قناة TVT التوجولية:

القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرق.

التردد: 11900.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: SD.

وبمجرد إدخال هذه البيانات على جهاز الاستقبال وإجراء البحث اليدوي، يمكن استقبال القناة ومتابعتها بسهولة، لمشاهدة نهائي كأس أمم أفريقيا بين المغرب والسنغال بشكل مجاني.