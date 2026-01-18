قناة مجانية مفتوحة تعلن نقل مباراة المغرب والسنغال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 يناير 2026 04:22 صباحاً - يترقب ملايين من جماهير كرة القدم الإفريقية موعد المواجهة المرتقبة في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، والتي تجمع بين منتخبي المغرب والسنغال في مباراة قوية تحسم بطل القارة السمراء.

ومن المقرر أن المباراة تنطلق مساء غد الأحد 18 يناير 2026، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط اهتمام جماهيري واسع داخل إفريقيا وخارجها.

ومع اقتراب موعد اللقاء، يزداد بحث المشجعين عن القنوات المفتوحة التي تنقل نهائي كأس أفريقيا بشكل مجاني، من أجل متابعة المباراة دون اشتراك، والاستمتاع بأجواء النهائي الحاسمة.

تردد القناة الجزائرية الأرضية:

التردد: 11680.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد القناة المغربية الأرضية:

التردد: 11157.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

وتعد القناتان من أبرز الخيارات المتاحة لمتابعة نهائي البطولة مجانًا، حيث تنقلان المباراة بجودة مناسبة، ما يمنح الجماهير فرصة مشاهدة الحدث الكروي الأهم في القارة الإفريقية دون تشفير.