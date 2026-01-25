اطّلع على بالفيديو لامين يامال يحتفل على طريقة كريستيانو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 يناير 2026 10:22 مساءً - خطف النجم الشاب لامين يامال الأضواء خلال فوز برشلونة على ريال أوفييدو بثلاثية نظيفة، بعدما احتفل على طريقة الأسطورة كريستيانو رونالدو، في لقطة أثارت تفاعلًا واسعًا داخل ملعب مونتجويك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

لامين يامال يفاجئ كريستيانو رونالدو بهذه الطريقة

وسجل يامال هدفًا استثنائيًا بضربة مقصية رائعة، عقب عرضية متقنة من داني أولمو، ليؤكد موهبته الكبيرة وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الكبرى رغم صغر سنه.

ولم يكتفي اللاعب بهدفه المميز، بل توجه نحو الجماهير واحتفل بحركة “الهدوء” الشهيرة، في مشهد أعاد إلى الأذهان احتفالات رونالدو المميزة.

وعزز هذا الانتصار صدارة برشلونة لجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة، موسعًا الفارق مع ريال مدريد إلى نقطة واحدة، في ظل الصراع المحتدم على لقب الليجا هذا الموسم.

وقدم الفريق الكتالوني أداءً هجوميًا قويًا تحت قيادة هانز فليك، مؤكدًا جاهزيته لمواصلة المنافسة حتى النهاية.