حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 يناير 2026 11:15 مساءً - تتحول مدينة الإسكندرية الليلة إلى مسرح لصدام كروي استثنائي يجمع بين القطبين المصريين، الزمالك والمصري البورسعيدي، فوق بساط "استاد برج العرب"، وذلك لحساب منافسات المرحلة الثالثة من مجموعات الكونفدرالية الأفريقية.

لينك الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي يلا شوت بلس لايف بدون تأخير في كأس الكونفدرالية hd

مباراة اليوم كونها تمثل صراعًا مباشرًا على زعامة المجموعة الرابعة، حيث يسعى كل طرف لفرض سطوته المحلية على الساحة القارية وتأمين ممر العبور نحو الأدوار النهائية مبكرًا من خلال حصد نقاط كاملة تضمن له أريحية في جولات الإياب القادمة.

ويخوض "أبناء الباسلة" اللقاء بوضعية مريحة نسبيًا بعد اعتلائهم قمة المجموعة برصيد 6 نقاط، مستندين إلى انطلاقة مثالية في الجولتين الماضيتين حققوا فيها فوزًا مبهرًا على زيسكو ويونايتد.

بينما يرفع "الفارس الأبيض" شعار لا بديل عن الفوز للوصول إلى النقطة السابعة وانتزاع الصدارة من غريمه، خاصة وأنه يمتلك حاليًا 4 نقاط فقط بعد تعادله الأخير.

ويدرك الزمالك أن أي تعثر جديد قد يضعه تحت ضغط شديد من ملاحقيه كايزر تشيفز وزيسكو، مما يجعل من موقعة الليلة اختبارًا حقيقيًا لشخصية الفريق وقدرته على العودة للمسار الصحيح.

ولكن يجد الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال نفسه في مأزق فني بسبب غياب خماسي من الأعمدة الأساسية، وهم: عبد الله السعيد، أحمد فتوح، عمر جابر، أحمد ربيع، ومحمود جهاد.

ولذلك سيجبر المدرب على إعادة ترتيب أوراقه والرهان على العناصر البديلة لسد الفجوات في الخطوط الخلفية ومنطقة العمليات، في مواجهة فريق بورسعيدي منظم يمتلك حماسًا كبيرًا وطموحًا لا يحده سقف تحت قيادة فنية تسعى لترسيخ عقدة الصدارة وإثبات جدارتها بتمثيل الكرة المصرية قاريًا هذا الموسم.

دليل متابعة مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة انطلاق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة (العاشرة بتوقيت مكة المكرمة)، حيث تم تخصيص الوسائل التالية للبث المباشر لضمان وصول التغطية لكل المشجعين: