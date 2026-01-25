حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 يناير 2026 11:15 مساءً - تتجه أنظار الجماهير المصرية مساء اليوم الأحد صوب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، حيث يشهد "ديربي القناة وميت عقبة" مواجهة كروية نارية تجمع بين الزمالك ونظيره المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2025-2026، وتأتي هذه المباراة في توقيت حاسم لتحديد ملامح المنافسة على صدارة المجموعة الرابعة التي تشتعل بين القطبين المصريين.

رابط الأسطورة مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والمصري يلا شوت بلس بجودة عالية hd دون تقطيع مباشر شاهد

المصري البورسعيدي يعتلي قمة الترتيب برصيد 6 نقاط، محققًا العلامة الكاملة من فوزين متتاليين على زيسكو يونايتد وكايزر تشيفز، ويطمح "أبناء الباسلة" لتأكيد تفوقهم القاري والابتعاد بالصدارة.

في المقابل، يحل الزمالك في المركز الثاني برصيد 4 نقاط بعد تعادله الأخير مع كايزر تشيفز، ويسعى "الفارس الأبيض" لاستغلال خبراته الكبيرة في مثل هذه المواعيد لاقتناص الفوز الذي سيعيده إلى القمة برصيد 7 نقاط، في ظل منافسة قوية تضم أيضًا زيسكو الزامبي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

موعد مباراة الزمالك والمصري

ستكون صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً (09:00 م) بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً (10:00 م) بتوقيت مكة المكرمة.

كيفية مشاهدة مباراة الزمالك والمصري

خصصت الشبكات الناقلة كوكبة من المعلقين لتغطية هذا الحدث الاستثنائي:

عبر الأقمار الصناعية: تُبث المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS 2 HD، وسيتولى المعلق المصري علي محمد علي مهمة الوصف والتعليق.

البث الأرضي (داخل مصر): يمكن متابعة اللقاء عبر قناة تايم سبورتس (Time Sports) بصوت المعلق محمد عفيفي، لضمان وصول التغطية لكافة عشاق الفريقين مجانًا عبر التردد الأرضي.

حكم مباراة الزمالك والمصري

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مهمة إدارة اللقاء للحكم الدولي جورج جاتوجاتو من بوروندي.