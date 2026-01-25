حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 يناير 2026 11:15 مساءً - تتجه بوصلة الكرة الإفريقية مساء اليوم الأحد نحو "المركب الرياضي محمد الخامس" بالدار البيضاء حيث يقص شريط مواجهة من العيار الثقيل تجمع الوداد الرياضي المغربي بضيفه مانييما يونيون الكونغولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث إن فريق الوداد يمر بفترة فنية زاهية ويرغب في تأكيد زعامته للمجموعة قبل الدخول في معترك جولات الإياب الحاسمة.

رابط مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة الوداد الرياضي ومانييما يونيون يلا شوت بلس بجودة عالية دون تأخير في البث مباشر

يدخل الفريق الأحمر اللقاء متسلحًا بروح معنوية عالية وسجل حافل بالنجاحات مؤخرًا إذ نجح الوداد في حصد خمسة انتصارات متتالية في آخر خمس مواجهات خاضها في مختلف المسابقات؛ مما يعكس الاستقرار الفني الكبير الذي يعيشه الفريق.

وتعد هذه المباراة فرصة لمانييما لإثبات جدارته بالمنافسة القارية ومحاولة إرباك حسابات الوداد عبر تنظيم دفاعي محكم واستغلال أنصاف الفرص.

ويهدف المدرب واللاعبون إلى استغلال الدعم الجماهيري الهائل المتوقع في مدرجات "دونور" لتحقيق فوز جديد يضمن للفريق البقاء على قمة الترتيب والاقتراب خطوة عملاقة من حجز مقعد في الدور ربع النهائي.

فيما يحل فريق مانييما يونيون ضيفًا وهو يدرك صعوبة المهمة أمام خصم متمرس وقوي في ملعبه ورغم أن الفريق الكونغولي حقق نتائج متباينة في الفترة الأخيرة شملت فوزين وثلاث هزائم، إلا أنه يطمح لمباغتة أصحاب الأرض وتحقيق نتيجة إيجابية تعيد توازنه في المجموعة.

متى تبدأ مباراة الوداد الرياضي ومانييما يونيون؟

ستكون صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، بينما ستنطلق المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

كيفية مشاهدة مباراة الوداد الرياضي ومانييما يونيون

لن يجد المتابعون صعوبة في رصد أحداث اللقاء إذ تفرده قناة beIN SPORTS 5 بتغطية حصرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصوت المعلق المغربي جواد بدة، كما ستُبث الموقعة عبر القناة الرياضية المغربية في نسختها الأرضية لضمان وصول الحدث لكافة الجماهير الودادية داخل المملكة.