السجل العقاري في السعودية يعلن بدء التسجيل 9...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 يناير 2026 10:22 مساءً - أعلن السجل العقاري فى السعودية اليوم، الأحد الموافق 25 يناير 2026، عن بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول، ويكون ذلك لعدد من الأراضي المتواجدة في منطقة تبوك بمحافظة أملج في المملكة العربية السعودية.

السجل العقاري في السعودية

أوضح السجل العقاري السعودي، من خلال منشور الصادر الفترة الماضية، بأنه سيتم بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول، ويكون ذلك لعدد ثلاثة وأربعون قطعة عقارية، والتي تكون في تسعة أحياء بمنطقة تبوك في محافة أملج.

كما دعا السجل العقاري، جميع ملاك العقارات لتسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري ويكون ذلك من خلال هذا الرابط، أو من خلال التواصل مع رقم مركز خدمة العملاء وذلك عبر رقم 199002، وكذلك من خلال تطبيق منصة السجل العقاري.

وأشار السجل في البيان الصادر مؤخرًا، أنه يجب على ملاك العقارات ضرورة تسجيل عقاراتهم، وذلك قبل نهاية يوم الخميس الموافق التاسع والعشرون من شهر أبريل المقبل لعام 2026، ويكون ذلك من أجل الاستفادة من خدمات السجل العقاري، وكذلك بدء تنفيذ التصـرفات العقارية بكل سهولة من أجل تفادي العقوبات والغرامات المحددة.