”قمة الإثارة” نتيجة مباراة آرسنال ضد مانشستر يونايتد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 يناير 2026 10:22 مساءً - شهد الشوط الأول من مواجهة آرسنال ومانشستر يونايتد إثارة كبيرة وتبادلاً للهجمات بين الفريقين، حيث بدأ آرسنال بضغط مبكر ومحاولات متتالية على مرمى يونايتد، أبرزها تسديدات ديكلان رايس وبوكايو ساكا، إلى جانب فرص محققة أهدرها لياندرو تروسارد.

في المقابل، حاول مانشستر يونايتد الاعتماد على الهجمات المرتدة، وهدد مرمى آرسنال عبر كوبي ماينو وبرونو فرنانديز، الذي أهدر أكثر من فرصة خطيرة للتسجيل.

اهداف مباراة آرسنال ضد مانشستر يونايتد في البريميرليج

وجاء هدف التقدم لآرسنال في الدقيقة 29 عن طريق هدف عكسي سجله أحد لاعبي مانشستر يونايتد بالخطأ في مرماه، قبل أن ينجح بريان مبيومو في إدراك التعادل لصالح يونايتد عند الدقيقة 37، بعد هجمة منظمة أنهى بها الكرة في الشباك.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في مباراة اتسمت بالندية والسرعة وكثرة الفرص من الجانبين.