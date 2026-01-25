اشتعال المنافسة بعد هدف لامين يامال.. ترتيب هدافي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 يناير 2026 10:22 مساءً - نجح النجم الشاب لامين يامال وزميله رافينيا دياز ثنائي فريق برشلونة الإسباني، في تسجيل هدف لكلا من هما، مع فريقهما مساء الأمس ضد ريال أوفييدو.

أسفرت منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني لموسم 2025/2026 عن تغييرات مهمة في جدول ترتيب الهدافين، عقب إقامة عدد من المباريات القوية التي شهدت غزارة تهديفية لافتة.

وانطلقت مباريات الجولة يوم الجمعة الموافق 23 يناير، على أن تُختتم مساء الاثنين 26 من الشهر ذاته، وسط صراع مشتعل بين الأندية على المستويين الجماعي والفردي. وشهدت الجولة مواجهات بارزة، أبرزها لقاء ريال مدريد أمام فياريال، إلى جانب مباراة إشبيلية وأتلتيك بلباو، واللتين كان لهما تأثير مباشر على سباق الهدافين.

ويواصل النجم الفرنسي كيليان مبابي تألقه اللافت بقميص ريال مدريد، بعدما انفرد بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 21 هدفًا، مؤكدًا قيمته الكبيرة وتأثيره الحاسم مع الفريق الملكي هذا الموسم.

ويبتعد مبابي بفارق مريح عن أقرب ملاحقيه، حيث يأتي فيدات موريكي مهاجم ريال مايوركا في المركز الثاني برصيد 14 هدفًا، ليشتعل الصراع خلف الصدارة مع اقتراب المسابقة من مراحلها الحاسمة.

ومع تبقي العديد من الجولات، يبقى سباق الهدافين مفتوحًا على جميع الاحتمالات في ظل المنافسة الشرسة بين نجوم الليجا.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني 25/26