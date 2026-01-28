رسميًا.. إسبانيا تستضيف نهائي كأس العالم 2030

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 12:29 صباحاً - أعلن رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم -رفاييل لوزان- من خلال تصريحاته الصحفية الساعات القليلة الماضية عن استضافة بلاده إسبانيا بشكل رسمي للمباراة النهائية في بطولة مونديال كأس العالم لعام 2030.

بطولة كأس العالم 2030

حيث تقام منافسات بطولة كأس العالم 2030، في كل من إسبانيا والمغرب والبرتغال، وفقًا لما تم الإعلان عنه في وقت سابق.

أشار رفاييل لوزان، من خلال تصريحات صحفية مؤخرًا، قائلًا "بأننا نمتلك قدرة تنظيمية على تنظيم مباراة نهائي مونديال كأس العالم 2030، كما نتمنى بأن تكون تلك النسخة من أفضل النسخ للبطولة بالتعاون مع دولتي البرتغال والمغرب".

أضاف لوزان خلال حديثه، "بأننا سنحتفل في كأس العالم 2030 بمرور مائة عام على إقامة أول نسخ للمونديال، والتي أقيمت في عام 1930 بدولة أوروجواي".