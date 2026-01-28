الرياض - كتبت رنا صلاح - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن إسرائيل استكملت إعادة جميع المختطفين.

نتنياهو: استكملنا مهمة إعادة جميع المختطفين

وأضاف نتنياهو، في مؤتمر صحفي، أن إسرائيل تركز على المهمتين الأخيرتين وهما نزع سلاح حماس ونزع السلاح من كامل قطاع غزة.



وقدم شكره للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقال إنه تم الاتفاق بين إسرائيل والولايات المتحدة على نزح السلاح من غزة "إما بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة".



وأكد أن عملية إعادة إعمار قطاع غزة لن تتم قبل نزع السلاح من القطاع المحاصر.



وعن التوترات مع إيران شدد نتنياهو على أنه "إذا ارتكبت إيران خطأ فادحا وهاجمت إسرائيل فسوف نرد بقوة لم تشهدها إيران من قبل".