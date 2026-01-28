أسباب تكرار حدوث الشد العضلي وكيفية الوقاية منه

نتيجة لعدم وجود الكم الكافي من الفيتامينات في الجسم، قد يعاني البعض من الشد العضلي، وعدم الاستشفاء الصحيح، بسبب نقص هذه العوامل.

إليك الفيتامينات التي نقصها يسبب الشد العضلي، بحسب "verywellhealth"..

على الرغم من أن معظم حالات الشد العضلي تحدث لأسباب مجهولة، إلا أنها غالباً ما ترتبط بعوامل مثل التمارين الرياضية، والإجهاد، والنظام الغذائي، كما يمكن أن تحدث التشنجات لدى الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات بعض الفيتامينات، وهذه الفيتامينات هي:

المغنيسيوم

المغنيسيوم معدن أساسي تحتاجه جميع أعضاء الجسم للحفاظ على صحة جيدة، إذ يدعم وظائف الجسم الطبيعية مثل الضغط، ومستويات السكر، وصحة العظام، ووظائف العضلات والأعصاب.

يحدث نقص المغنيسيوم، عندما تكون مستويات المغنيسيوم في الجسم أقل من الكمية اللازمة لدعم هذه الوظائف، بينما يوجد المغنيسيوم بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة والمشروبات.

وبالإضافة إلى تشنجات العضلات الناتجة عن نقص المغنسيوم، قد تشمل أعراض نقصه، ما يلي:

- عدم انتظام ضربات القلب.

- فقدان الشهية.

- تغيرات المزاج.

- ضعف العضلات.

- الإرهاق.

- التيبس.

فيتامين د

فيتامين د قابل للذوبان في الدهون، ويحصل عليه الشخص من خلال التعرض لأشعة الشمس، والأطعمة، والمكملات الغذائية، ويعزز امتصاص الكالسيوم في الجسم، ويرفع المناعة، وقدرة العضلات وصحتها، ونقص معدلاته في الجسم قد يؤدي إلى عدم كفاية امتصاص الكالسيوم والفوسفور، مما قد يسبب هشاشة العظام وضعف العضلات.

ما أسباب نقص الفيتامين د

- التقدم في السن.

- التاريخ العائلي.

- عدم التعرض الكافي لأشعة الشمس.

- الفشل الكلوي.

- الفشل الكبدي.

- سوء التغذية.

ما أعراض نقص الفيتامين د؟

- تقوس الساقين.

- تقارب الركبتين.

- ألم العظام.

- تشنجات العضلات وضعفها.

- ضعف العضلات.

- وجود ألم عند المشي.

- ضعف عظام العمود الفقري.

ما علاج نقص فيتامين د؟

- تناول مكملات الكالسيوم والفوسفات.

- زيادة التعرض لأشعة الشمس.

- تناول مكملات فيتامين د.

فيتامين ب 12

يشمل فيتامين ب مجموعة من ثمانية فيتامينات مهمة لتحويل الطعام إلى طاقة، وتعرف هذه الفيتامينات باسم مركب فيتامين ب، ونقصه في الجسم يسبب تشنجات العضلات.

يوجد فيتامين ب12 بشكل طبيعي في الأطعمة ذات المصادر الحيوانية مثل اللحوم والأسماك والدواجن ومنتجات الألبان والبيض، ونقصانه في الجسم يسبب الأعراض التالية، وهي:

- تنميل وخدر اليدين والقدمين.

- تشنجات عضلية.

- دوخة.

- قلة التركيز.

- الضعف الجنسي لدى الرجال.

- التعب والاكتئاب.

ما طرق الوقاية من الشد العضلات؟

- تناول الكربوهيدرات قبل التمرين لتزويد العضلات بالطاقة اللازمة للتنشيط والاسترخاء.

- تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم.

- شرب الكثير من السوائل.

- ممارسة تمديد عضلات الساقين والفخذين.