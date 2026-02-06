حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 6 فبراير 2026 09:37 مساءً - تتأهب العاصمة الرياض لاحتضان كلاسيكو من نوع خاص، حيث يستقبل النصر نظيره الاتحاد فوق أرضية ملعب الأول بارك في قمة الجولة الحادية والعشرين من دوري روشن للمحترفين في وقت يشتعل فيه الصراع على الصدارة، وفي الفقرات التالية نتطرق إلى تفاصيل مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر اليوم.

رابط مباشر الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والاتحاد الأسطورة مباشر بجودة عالية hd دون تقطيع دوري روشن

يسعى العالمي صاحب المركز الثاني (46 نقطة) لمواصلة الضغط على الهلال، بينما يطمح العميد (المركز السادس بـ 34 نقطة) لتصحيح مساره والعودة بنتيجة إيجابية تعيد له الثقة في مواجهات الكبار، وهو ما يجعل مباراة اليوم حاسمة للطرفين.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد

تتولى شبكة قنوات ثمانية (Thmaniah) المهمة الحصرية لنقل وقائع الكلاسيكو مباشرة، وقد خصصت الشبكة الطاقم التالي لتغطية الحدث:

القناة الناقلة: قناة ثمانية الرياضية.

المعلق الرياضي: فهد العتيبي، الذي سيتولى الوصف والتعليق على مجريات اللقاء.

البث الرقمي: يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق ثمانية الرسمي على الهواتف الذكية.

موعد مباراة النصر والاتحاد في دوري روشن

من المقرر أن تنطلق صافرة البداية مساء اليوم الجمعة 6 فبراير 2026 في تمام الأوقات التالية:

الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والقدس.

التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

من هو حكم مباراة النصر والاتحاد؟

أوكلت لجنة الحكام مهمة إدارة هذه المباراة المرتقبة لطاقم تحكيم دولي بقيادة الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، وهو من الحكام النخبة الذين أداروا مباريات كبرى على المستوى الأوروبي، مما يعكس الأهمية الكبيرة لهذه المباراة في حسابات الدوري.

موقف كريستيانو رونالدو من المشاركة

تشير التقارير الصحفية الأخيرة إلى احتمالية غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مواجهة اليوم لاسيما مع التوترات المتعلقة بملف صفقات النادي الشتوية؛ مما قد يضع هجوم العالمي أمام اختبار صعب في غياب قائده وهدافه الأول.