شاهدها علي المجانية.. القنوات الناقلة لمباراة كوريا الجنوبية...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مارس 2026 06:33 مساءً - يصطدم منتخب كوت ديفوار بنظيره منتخب كوريا الجنوبية، مساء اليوم السبت، وذلك في مواجهة ودية قوية تجمع بينهم، وذلك ضمن تحضيرات المنتخبين للاستحقاقات الدولية المقبلة، وتأتي هذه المباراة في توقيت مهم لرؤية التطورات التكتيكية التي يسعى كل فريق لتطبيقها على أرض الملعب قبل كأس العالم المقرر إقامته في شهر يونيو 2026.

ماذا قدم منتخب كوريا الجنوبية وكوت ديفوار قبل مواجهة اليوم؟

ويدخل المنتخب الكوري الجنوبي المواجهة وهو في حالة فنية مميزة، بعدما حقق 4 انتصارات وتعادلًا واحدًا في آخر خمس مباريات، ما يعكس استقرارًا واضحًا في الأداء.

في المقابل، يقدم منتخب كوت ديفوار مستويات جيدة أيضًا، حيث حقق 3 انتصارات وتعادلًا مقابل خسارة واحدة في آخر خمس مواجهات، ليؤكد جاهزيته لمقارعة المنتخبات القوية.

حتل المنتخب الكوري الجنوبي المركز 22 عالميًا في تصنيف “فيفا”، بينما يأتي منتخب كوت ديفوار في المركز 37، ما يزيد من أهمية هذه المواجهة كاختبار حقيقي قبل المنافسات الرسمية.

وتُعد هذه المباراة فرصة مهمة لكلا المنتخبين لتجربة العناصر المختلفة والوقوف على مدى الجاهزية قبل خوض تحديات كأس العالم 2026.

موعد مباراة كوريا الجنوبية ضد كوت ديفوار

تقام المباراة على ملعب استاد سيول كأس العالم، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في لقاء يُنتظر أن يشهد تنافسًا كبيرًا بين الطرفي.

القنوات الناقلة لمباراة كوريا الجنوبية ضد كوت ديفوار

من المقرر أن تنقل شبكة beIN SPORTS الرياضية أنها ستنقل المباراة بشكل مباشر وحصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما ستذاع المباراة أيضا علي القناة الايفوارية