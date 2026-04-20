الرئيس السيسى يشهد اليوم افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور ببرج العرب بحضور ماكرون

تطورات| عطل عالمي يضرب ”شات جي بي تي”.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 أبريل 2026 08:27 مساءً - شهدت منصات الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة "أوبن إيه آي" (OpenAI) حالة من التوقف المفاجئ وغير المسبوق، حيث ضرب عطل تقني واسع النطاق خدمة "شات جي بي تي" (ChatGPT) وأداة "كوديكس" (Codex) البرمجية، مما أدى إلى حرمان ملايين المستخدمين حول العالم من الوصول إلى أدواتهم المعتادة، حيث بدأت المشكلة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الرياض، الموافق الاثنين 20 أبريل 2026، واستمرت في التأثير على تجربة المستخدمين بشكل مباشر.

تفاصيل تعطل ChatGPT وخدمات OpenAI اليوم

تلقى المستخدمون رسائل خطأ متكررة عند محاولة تسجيل الدخول أو تحميل واجهات التفاعل، مما تسبب في شلل مؤقت لسير العمليات البرمجية والإبداعية التي تعتمد بشكل كلي على هذه التقنيات، وبحسب التقارير الأولية، لم يقتصر العطل على واجهة الدردشة العامة فقط، بل امتد ليشمل أدوات المطورين، وتحديدًا "كوديكس"، مما أدى إلى تعطل عمليات البرمجة والدمج التقني التي يجريها المطورون في الوقت الفعلي.

رد فعل أوبن إيه آي (OpenAI) وموقف الخدمة الحالي

في ظل تزايد التقارير الواردة عبر منصات التواصل الاجتماعي، سارعت شركة "أوبن إيه آي" إلى تحديث صفحة الحالة (Status Page) الرسمية الخاصة بها، حيث أقرت بوجود "خلل فني" يؤثر على استقرار الخدمات، وأكدت الشركة في بيانها أنها بدأت فورًا إجراء تحقيقات تقنية موسعة لتحديد المسببات الجذرية لهذا الانقطاع، كما تعهدت الفرق الهندسية للشركة بالعمل على مدار الساعة لحل المشكلات التقنية المتعلقة بخوادمها، مع توجيه المستخدمين بمتابعة التحديثات عبر قنواتها الرسمية لضمان استعادة الوصول الكامل للخدمات في أسرع وقت ممكن.

خريطة المناطق المتضررة من انقطاع شات جي بي تي

أظهرت البيانات الصادرة عن موقع "داون ديتيكتور" (DownDetector)، المتخصص في رصد أعطال المواقع الإلكترونية، تصاعدًا حادًا في البلاغات حول فشل الوصول إلى خدمات OpenAI، وقد سجلت الولايات المتحدة الأمريكية النسبة الأعلى من البلاغات، تلتها بشكل لافت كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

تنوعت المشكلات المبلغ عنها بين "تعذر تحميل الصفحة"، "فشل تسجيل الدخول"، و"توقف المحادثات أثناء العمل"، مما يؤكد أن نطاق العطل كان جغرافيًا وتقنيًا بامتياز، ويضع علامات استفهام حول مدى مرونة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في مواجهة الضغوط المتزايدة عالميًا.

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

