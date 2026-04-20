الرئيس السيسى يشهد اليوم افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور ببرج العرب بحضور ماكرون

مراحل تشغيل أضخم مشروع طاقة شمسية في مصر.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 أبريل 2026 07:30 مساءً - حاز تأسيس أكبر مشروع طاقة شمسية مع تخزين الكهرباء في جمهورية مصر العربية لإهتمام كبير بين الأفراد، حيث إنه يشير المتخصصون بأن مشروع الطاقة المتجددة الأكبر في القارة الأفريقية.

حيث إنه ضمت المرحلة الأولي في المشروع 651 ميغاواط من الطاقة الشمسية، وبطاريات بسعة 100 ميغاواط/200 ميغاواط في الساعة في فبراير/شباط 2026.

وفي سياق ذلك استضافت المرحلة الثانية 564 ميغاواط أخري من الطاقة الشمسية، حيث إنه من المرجح أن يتم تشغيل المرحلة الثانية تجارياً في صيف 2026.

إمداد مالي لأضخم مشروع طاقة شمسية في مصر 

من الجدير بالذكر إنه تم تمويل أضخم مشروع طاقة شمسية في مصر مع تخزين الكهرباء بتكلفة حوالي 590 مليون دولار، وذلك في نجع حمادي في صعيد مصر، وذلك بأكثر من 80% من قروض غير قابلة للرجوع وذلك ما يعادل 479.1 مليون دولار تم تقديمها من البنك الأوروبي للتعمير والإنشاء، وكذلك بنك التنمية الأفريقي وشركة الاستثمار الدولية البريطانية.

