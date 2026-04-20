ريال مدريد يرفض إقامة ممرا شرفيا لبرشلونة.. ...

الرئيس السيسى يشهد اليوم افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور ببرج العرب بحضور ماكرون

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 أبريل 2026 07:30 مساءً - علق إريك جارسيا على الأنباء المتداولة بشأن رفض ريال مدريد إقامة ممر شرفي لنادي برشلونة في حال حسم "الليجا" قبل موقعة الكلاسيكو حيث أظهر عدم اكتراثه بموقف المنافس، مؤكداً أن تركيزه الأساسي ينصب على حصد اللقب في أسرع وقت ممكن، معتبراً أن مجرد الحديث عن الممر الشرفي يعني اعترافاً ضمنياً باقتراب البارسا من منصة التتويج.

شدد إريك جارسيا على أن برشلونة لن يتردد في إقامة ممر شرفي لريال مدريد إذا كان الوضع معكوساً، واصفاً هذا التصرف بأنه "الحد الأدنى من الاحترام". وأوضح المدافع الشاب أن الممر الشرفي هو جزء لا يتجزأ من هوية وقيم النادي الكتالوني، مشيراً إلى أن الالتزام بالروح الرياضية يسبق أي صراعات تنافسية داخل الملعب.

تأتي كلمات إريك جارسيا لتزيد من حدة الترقب للقاء القطبين في "كامب نو"، خاصة مع اقتراب برشلونة من حسم الدرع رسمياً. ويرى جارسيا أن الانتصارات المتتالية للفريق جعلت حلم اللقب قريباً جداً، مؤكداً أن الفريق لا ينتظر "هدايا" أو مراسم احتفالية من الخصوم، بل يسعى لتأكيد تفوقه الفني على أرضية الميدان وحسم الأمور بأقدام لاعبيه.

