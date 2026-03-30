وزير الخارجية المصري في إتصال مع نظيره الفرنسي.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 مارس 2026 01:34 مساءً - أجرى بدر عبد العاطي سلسلة اتصالات هاتفية مع عدد من المسؤولين الأوروبيين من بينهم جان نويل بارو إلى جانب دوبرافكا سويتشا لبحث تطورات الأوضاع المتسارعة في المنطقة في ظل التصعيد العسكري الراهن.

تفاصيل إتصال وزير الخارجية المصري مع نظيره الفرنسي

خلال هذه الاتصالات استعرض الوزير نتائج الاجتماعات التي عقدت في إسلام آباد ضمن الإطار الرباعي الذي يضم مصر والسعودية وتركيا وباكستان، والتي ركزت على منع تفاقم الأزمة والعمل على تضييق نطاق الصراع.

كما تناول الجهود المشتركة التي تبذلها مصر بالتنسيق مع شركائها لدفع مسار تفاوضي مباشر بين الولايات المتحدة وإيران بهدف تهدئة الأوضاع والعودة إلى طاولة الحوار بدلًا من التصعيد.

التأثيرات الإقتصادية بسبب الأزمة العالمية

وشهدت المناقشات أيضًا استعراض التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن التوترات الحالية خاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميًا، إلى جانب الضغوط على سلاسل الإمداد.

وفي هذا السياق أشار الجانب الأوروبي إلى استمرار برامج التعاون الاقتصادي مع مصر مؤكدين متانة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع التحديات المختلفة.

تأكيد وزير الخارجية على قوة الاقتصاد المصري

من جانبه أوضح وزير الخارجية أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة واضحة على مواجهة الأزمات، مستندًا إلى حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية والتي ساعدت في تقليل آثار الصدمات الخارجية.

وأشار إلى أن مصر نجحت سابقًا في تجاوز أزمات إقليمية مشابهة، ما يعزز الثقة في قدرتها على التعامل مع الوضع الراهن مع الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

توافق على دعم التهدئة وتعزيز التعاون المصري الفرنسي

وفي ختام الاتصال تم الاتفاق على أهمية تكثيف الجهود الدولية لدعم مساعي التهدئة، إلى جانب دفع العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي نحو مزيد من التعاون خلال المرحلة المقبلة.